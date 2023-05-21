شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: خلاف على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بحجاج المكرمة

الأوقاف بغزة: خلاف على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بحجاج المكرمة
الأوقاف بغزة تقول إن هناك خلافاً على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بحجاج المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير دائرة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، بغزة د. عادل الصوالحة، إننا "تفاجأنا مؤخراً بقرار تقسيم مكرمة السعودية الخاصة بحصة حجاج غزة من أسر الشهداء والبالغة 500 حاج وحاجة، لـ 250 للأسرى و250 لأسر الشهداء على غرار ما تم العمل به في المحافظات الشمالية وهناك اعتراض على هذا القرار".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أن "ما ينطبق في الضفة الغربية ليس بضرورة أن يكون في غزة وعدد الشهداء في قطاع غزة أكثر بكثير على عكس الأسرى في الضفة".

وأكد الصوالحة، أنه "لم يخرج أي ملف يتضمن الأسماء التي تم اختيارها ونحن على تواصل مع الجهات المختصة ووزير الأوقاف واللجنة المشتركة تتابع الأمر ونأمل أن تتضح الأمور في الأيام القادمة".

وتابع: "هناك خلاف على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بالأسرى والتي يتم الاختيار بناءً عليها أما بالنسبة للشهداء هناك معتمد تاريخ الاستشهاد ونتابع الأمر".

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الأوقاف بغزة: خلاف على توزيع الأسماء والمعايير الخاصة بحجاج المكرمة

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