هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي جرادات والمعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسجن 22 مؤبد و 50 عاما والقابع في سجن رامون .



وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير يحتاج الى رعاية ومتابعة طبية حثيثة حيث كان من المفترض أي يجري له عملية خلال الشهر لكن ما زالت إدارة السجون تتعنت في إجراؤها كجريمة تضاف الى جرائم الاحتلال .



وطالبت الهيئة مجدداً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة الصليب الأحمر، بالتدخل الفوري والسريع لوقف الجرائم الطبية بحق اسراناداخل سجون الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطن