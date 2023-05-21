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وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان

وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح.

وأكد الوزير بن فرحان، خلال تصريحات له، عقب توقيع الاتفاق بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، "حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق".

وصباح أمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع "، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة".

يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 نيسان/ أبريل الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دولياً.

ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.

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