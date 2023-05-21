الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ



وثمن الرويضي صمود أبناء القدس الذين قدموا التضحيات الجسام، مشيرا الى ان المشاهد السينمائية التي تم تصديرها إعلامياً لأعضاء في حكومة الاحتلال في باب العامود وسلوان التي تحاول تسويق سيادة وهمية على القدس، لم تكن لتتم لولا حماية كبيرة من أجهزة الامن الإسرائيلية المختلفة، متسائلا هل كان هؤلاء يستطيعون التحرك بحرية لولا الحماية الأمنية الكبيرة، مؤكدا أن القدس محتلة ولن تأمن مقدساتها وتعود لفتح أبوابها لأصحاب الديانات بحرية الا بإنهاء الاحتلال.



واشار الرويضي، إلى تحركات سياسية وقانونية تعمل عليها القيادة الفلسطينية لتوفير حماية شعبنا في القدس امام اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة على ابناء المدينة، ونخشى من ارتكاب مجزره يذهب ضحيتها ابناء القدس في ظل حملة واسعة من التحريض على المقدسين يتزعمها اعضاء في حكومة الاحتلال .

وثمن الرويضي قرارات القمة العربية في المملكة العربية السعودية بخصوص القدس، مؤكدا أن القدس بحاجة الى توفير مقومات صمود لاهلها ومؤسساتها لتبقى صامدة وقادرة على مواجهة المخططات الاسرائيلية لتهويدها ومحو طابعها العربي وتهجير اهلها واصحابها.

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن اجتماع حكومة الاحتلال في احد انفاق حائط البراق الإسلامي لدعم أوسع وتقديم موازنات لتهويد البلدة القديمة وسلوان يمثل اعتداء على التاريخ والرواية الحقيقية للقدس، التي تنطق حجارتها العربية، وجدرانها وازقتها واحيائها تروى قصة مكان بجذور مسيحية إسلامية بأصول فلسطينية عربية تؤكدها الحقيقة والوثائق والروايات التاريخية.