التربية بغزة توضح لـ "دنيا الوطن" مستجدات تصحيح امتحانات التوظيف وموعد إعلان النتائج

خاص دنيا الوطن - تامر عليانتحدثت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، عن مستجدات امتحانات التوظيف التي تقدم لها المئات خلال الأسبوع الماضي لشغل وظيفة معلم.وقال مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة رائد صالحية، إنه لم يتم بعد تحديد موعد الإعلان عن النتائج، لافتاً إلى أنهم لا زالوا في مرحلة تصحيح الامتحانات حتى اللحظة.وتوقع صالحية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" اليوم الأحد، الانتهاء من تصحيح الامتحانات هذا الأسبوع، وعليه سيكون هناك قرار لتحديد موعد الإعلان عن النتائج.ولفت صالحية خلال حديثه إلى أنه سيتم عقب التصحيح والنظر للنتائج، تحديد علامات النجاح والحد الأدنى لها لكل تخصص.