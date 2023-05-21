الأوقاف تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى للمرة الثانية، عقب مشاركته في مسيرة الأعلام الإسرائيلية قبل أيام.وأكدت الوزارة بأن ما يقوم به المستوى السياسي الوزاري في حكومة اليمين المتطرف، من خلال اقتحاماته هذه، هو اعتداء على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أية أحقية في ممارسة العبادة داخله، وهو جريمة نكراء واعتداء على المقدسات وأماكن العبادة الإسلامية، خاصة وأن هذه الانتهاكات أصبحت تأخذ منحى تصاعدياً في ظل الحكومة الاسرائيلية المتطرفة. مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحكومة.وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل والفوري للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة كما طالبت أبناء شعبنا بالعمل على المرابطة والصمود داخل الأقصى لدفع أي اعتداء من قبل الاحتلال.