البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البحرين، السبت، استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد قطيعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة"، وفق ما نقت وكالة (الأناضول).وأضافت أن ذلك يأتي "تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، دون تفاصيل أكثر.من جهته، رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، بقرار البحرين استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده بعد نحو عامين من القطيعة.ونقلت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، عن ميقاتي قوله: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوّة بين البلدين".وتابع: "أكرر ما قلته في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي على إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتها، متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان".يشار إلى أن القرار البحريني جاء بعد ساعات من ختام "قمة جدة" العربية التي أكدت في بيانها الختامي "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار".وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، طلبت المنامة من سفير بيروت لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، وقالت الخارجية البحرينية في بيان حينها، إن القرار أتى "على خلفية سلسلة تصريحات ومواقف مسيئة صدرت عن مسؤولين لبنانيين".