دولي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مخطط بقيمة 95 مليون شيكل

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مخطط بقيمة 95 مليون شيكل
الحكومة الإسرائيلية تصادق على مخطط بقيمة 95 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ستصادق اليوم على مخطط مدته ثلاث سنوات بقيمة 95 مليون شيكل.

ووفق ما نقلته صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن الحكومة الإسرائيلية، ستصادق اليوم في اجتماع خاص، على مخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس.

ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وافقت خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.


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