شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن أراضي الأقساط

سلطة الأراضي بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن أراضي الأقساط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت سلطة الأراضي بقطاع غزة، اليوم الأحد، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أراضي الأقساط وهي الأراضي المتعاقد عليها زمن الإدارة المصرية (الحاكم الإداري العام).

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها إن هذه الخدمة تأتي تماشياً مع متطلبات العمل ولتسهيل إنجاز معاملات المواطنين واستكمالاً للأعمال المبذولة لتطوير البرامج وحوسبتها بما يتلائم مع عملية التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن الخدمة تمكن المواطن المستعلم من الحصول على إفادة شفوية حول نوع الارض ان وجدت واسم المتعاقد الاول في حال وجود تعاقد ونسبة المدفوعات في حال كانت اراضي اقساط وتوضيح ان كان على الارض اجراءات قانونية تمنع أجراء أي تصرفات.

وأوضحت سلطة الأراضي أن عملية الاستعلام تجري وفق شروط ومحددات تمكن المواطن صاحب العلاقة من الحصول على المعلومات المطلوبة منها تقديم المواطن طلب إلكتروني من خلال الموقع للاستعلام عن ارض أقساط وستصله رسالة قصيرة برقم السند الحكومي ثم يقوم بدفع رسوم الطلب من خلال أحد فروع بنك الإنتاج أو من خلال المحفظة الإلكترونية لبنك الإنتاج دون الحاجة للتوجه للبنك.

وتابعت "بدوره سيقوم الموظف المختص بمعالجة الطلب والتواصل هاتفيا مع المواطن لتزويده بالبيانات اللازمة".

وأكدت سلطة الأراضي على أن الرد سيكون من خلال اتصال هاتفي خلال ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ إتمام المعاملة وفقا ً للإجراءات الإدارية والمالية الموضحة ويمكن للمواطن الاطلاع على الخدمة وتقديم طلب للحصول عليها من خلال الرابط https://pla.gov.ps/ar/pla-admin.

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