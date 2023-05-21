شؤون فلسطينية

حماس: لن نترك الأقصى وحيداً وشعبنا لن يستسلم أمام عدوان الاحتلال

حماس: لن نترك الأقصى وحيداً وشعبنا لن يستسلم أمام عدوان الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن شعبنا الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيدًا، ولن يستسلم أمام عدوان الاحتلال، محملة الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه وقطعان مستوطنيه.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في تصريح صحفي الأحد: "إنّ الاقتحام الهمجي الذي نفذه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد؛ تأكيدٌ على عمق الخطر المُحدق بالأقصى في ظل هذه الحكومة الصهيونية الفاشية وصلف وزرائها من اليمين المتطرف".

وأضاف أننا أمام هذا الإمعان في العدوان على أطهر بقاعنا وأقدس مساجدنا نؤكد أنّ شعبنا لديه من الإصرار ما هو أكبر وأطول نفسًا من الاحتلال، ولن يستسلم شعبنا أمام هذا العدوان، ولن نترك الأقصى وحيدًا.

وحمّل حمادة الاحتلال المجرم كامل تبعات هذا الاعتداء الهمجي، داعيا أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط بالأقصى وشد الرحال إليه، وتسييجه بالمُقل والأرواح والمُهج، والوقوف سدًّا منيعًا أمام كل محاولات تدنيسه وتهويده.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وأفادت إذاعة (كان)، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحامه باحات الأقصى إن"تهديدات حماس لا تجد نفعاً، نحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل".

وهذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وانتشر عناصر من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقاموا بإبعاد المصلين والمرابطين عن مسار اقتحامات بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد، ودققت في هويات المصلين واحتجزتها عند الأبواب.

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