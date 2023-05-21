دولي

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخيرة مدفعية وآليات مدرعة، بحسب وكالة (فرانس برس) للأنباء.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الوكالة أن الرئيس بايدن : "أعلن عن منح حزمة أسلحة جديدة لكييف يوم الأحد عندما التقى ... فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما".

ووفقا للوكالة، ستشمل المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، "الذخيرة وبطاريات المدفعية والعربات المدرعة".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ حوالي 375 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، "أي، جميع الأسلحة والمعدات نفسها التي تم تزويد كييف بها سابقا".

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