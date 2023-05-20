إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

رام الله - دنيا الوطنوقّع طرفا النزاع في السودان (الجيش وقوات الدفع السريع) هدنة جديدة قابلة للتمديد في مدينة جدة السعودية.ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية، عن مصادر في الخارجية السعودية القول إن طرفي الصراع في السودان وقّعا في جدة هدنة إنسانية مدتها 7 أيام قابلة للتمديد.وحسب هذه المصادر، سيصدر بيان يتضمن تفاصيل الاتفاق في جدة على هدنة إنسانية في السودان.وقالت إن جهودا حثيثة تبذل لترقية المباحثات بين طرفي النزاع إلى مفاوضات لحل الأزمة، وقد تبادل طرفا الصراع اتهامات بانتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي وُقّعت مؤخرا في جدة السعودية.