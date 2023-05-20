كيف سيكون طقس فلسطين خلال الأيام المقبلة؟

رام الله - دنيا الوطننشرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم السبت، توقعات أحوال الطقس بدءاً من هذه الليلة وحتى الثلاثاء القادم.وقالت الأرصاد، إن الطقس لهذه الليلة سيكون غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وأضافت أن الطقس ليوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت إلى أن الطقس ليوم الاثنين القادم سيكون حار نسبيا الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.ولفتت إلى أن الطقس ليوم الثلاثاء القادم سيكون غائماً جزئياً الى صاف حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ش