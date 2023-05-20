مجموعة السبع تدعو لاتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطندعا قادة مجموعة السبع، مساء اليوم السبت، (الفلسطينيين والإسرائيليين) إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتحقيق حل الدولتين.وقال قادة الدول السبع عقب اجتماعهم في مدينة هيروشيما اليابانية، إن على الفلسطينيين والإسرائيليين الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.وأكد القادة في بيانهم، أنهم سيواصلون دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تضم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.