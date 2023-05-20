دولي

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع العشرين

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع العشرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت مساء اليوم السبت، التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع العشرين على التوالي.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرة احتجاجية مركزية انطلقت من شارع "كابلان" وسط تل أبيب، وصولا إلى شارع "ديزنغوف".

ورفع عدد من المشاركين في التظاهرة العلم الفلسطيني، وصورة للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالتزامن مع مرور عام على استشهادها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

كما رفع المشاركون في المسيرة يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"لا ديمقراطية مع الاحتلال"، "نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم"، و"ياريف ليفين عدو للديمقراطية"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"بيبي (نتنياهو) فاقد للأهلية"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر"، و"لا أحد فوق القانون"، و"إصلاحات ليفين القضائية نهاية للديمقراطية".

وتظاهر الآلاف عند مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، ونظمت تظاهرة احتجاجية ضد خطة إضعاف القضاء لأول مرة في الرملة، كما نظمت تظاهرات مماثلة في عدة مدن وبلدات ومفترقات طرق.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

أخبار ذات صلة

مجموعة السبع تدعو لاتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين

مجموعة السبع تدعو لاتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع العشرين

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع العشرين

الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

إسرائيل تهدد: عودة سوريا للجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

إسرائيل تهدد: عودة سوريا للجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

إعلام الاحتلال ينشر تكاليف صواريخ منظومة &quot;العصا السحرية&quot;

إعلام الاحتلال ينشر تكاليف صواريخ منظومة "العصا السحرية"

أردوغان: لن ننظر بإيجابية لانضمام السويد إلى حلف ناتو

أردوغان: لن ننظر بإيجابية لانضمام السويد إلى حلف ناتو

زلزال يضرب منطقة المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة

زلزال يضرب منطقة المحيط الهادئ شرق كاليدونيا الجديدة

قطع الاتصالات.. تزايد حدة الخلافات بين بن غفير وسموتريتش

قطع الاتصالات.. تزايد حدة الخلافات بين بن غفير وسموتريتش

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة بالقدس

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في المؤتمر العام

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في المؤتمر العام

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة

جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم

جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى (408) أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى (408) أسيراً

الهباش يبحث مع رئيس مركز دراسات القرآن في تتارستان آفاق التعاون

الهباش يبحث مع رئيس مركز دراسات القرآن في تتارستان آفاق التعاون

رغم وضعه الصحي الصعب: الاحتلال يُجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد النوابيت

رغم وضعه الصحي الصعب: الاحتلال يُجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير خالد النوابيت

الحركي للمحامين: نستهجن محاولات منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها العام

الحركي للمحامين: نستهجن محاولات منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها العام

منوعات

بالفيديو.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

بالفيديو.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف ابنة حميد الشاعري

شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف ابنة حميد الشاعري

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

تيام مصطفى قمر يوضح الصعوبات التي واجهها بتصوير فيلمه الأخير

تيام مصطفى قمر يوضح الصعوبات التي واجهها بتصوير فيلمه الأخير

عمرو دياب يفاجئ حميد الشاعري في حفل زفاف ابنته

عمرو دياب يفاجئ حميد الشاعري في حفل زفاف ابنته

رسام يوجه رسالة لأحمد العوضي ويمازح زوجته

رسام يوجه رسالة لأحمد العوضي ويمازح زوجته

بالصور.. رضوى الشربيني تُشعل الانستغرام بإطلالتها الأخيرة

بالصور.. رضوى الشربيني تُشعل الانستغرام بإطلالتها الأخيرة

محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره الأخير

محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره الأخير

شاهد.. مروة عبد المنعم تنهار من البكاء لهذا السبب

شاهد.. مروة عبد المنعم تنهار من البكاء لهذا السبب

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تلفت الأنظار برقصة مع خطيبها

شاهد.. أسماء أبو اليزيد تلفت الأنظار برقصة مع خطيبها

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

الأمم المتحدة تُوضح بشأن آخر تطورات الأزمة السودانية

الأمم المتحدة تُوضح بشأن آخر تطورات الأزمة السودانية

الرئيس السوري: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة

الرئيس السوري: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة