كهرباء غزة تصدر بياناً حول اشتراكات شهداء العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً حول الديون والمتأخرات على اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير.وقالت الشركة في بيانها، إنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والذي تعرض لعدوان غاشم (مايو 2023) من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء الأبرار فإن الشركة انطلاقا من تلك المسؤولية ومساندةً لأسر الشهداء قررت تسوية كافة الديون والمتأخرات عن اشتراكات الكهرباء المسجلة بأسماء الشهداء، وإبراء ذمتهم بشكل كامل حتى تاريخ الاستشهاد".وأضافت أنه "وتنفيذاً لهذا القرار فإن الشركة تدعو ذوي الشهداء لمراجعة أفرع الشركة كل حسب محافظته لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتلك التسويات اعتبارا من تاريخ 23/5/2023".