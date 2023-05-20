شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة بالقدس

مستوطنون يعتدون على المواطنين في البلدة القديمة بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم السبت، على المواطنين في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

واقتحم المستوطنون شارع الواد، واعتدوا على عدد من المواطنين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية، بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا من المكان.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون حي رأس العامود، ومحيط "باب العامود"، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا بلدة الطور في القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على المواطنين وحطموا زجاج عدة مركبات، وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين، في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

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