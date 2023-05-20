الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تدعو للمشاركة في المؤتمر العام

رام الله - دنيا الوطندعت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أعضاء المؤتمر العام للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشهيدة شرين أبو عاقلة، والمزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل 23/5/2023، في رام الله وغزة تزامناً.جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته الأمانة العامة اليوم السبت في مقر النقابة بمدينة رام الله، وعبر تقنية الفيديو من غزة.وتم خلال الاجتماع بحث آخر التحضيرات لعقد المؤتمر، حيث من المتوقع أن تبدأ الوفود الدولية الوصول إلى فلسطين بدءاً من صباح يوم غد الأحد.