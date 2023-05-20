شؤون فلسطينية

جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم

جرائم قتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على أن جرائم قتل عشرات الصحفيين الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم.

وقال المنتدى اليوم السبت:" إن هذه الجرائم مخطط إسرائيلي للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها؛ عبر قتل الأدلة وطمس الحقائق واستهداف الرواية الفلسطينية".

وذكر البيان أن جرائم قتل الزملاء الصحفيين، نزيه دروزة مصور وكالة أسوشيتد برس الأمريكية 19/4/2003، وفضل شناعة مصور وكالة رويترز للأنباء 16/4/2008، وياسر مرتجى مصور عين ميديا 7/4/2018، وشيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية 11/5/2022 جزء بسيط من مسلسل طويل لاستهداف الصحفيين في إطار محاولات إسرائيلية يائسة لإرهاب فرسان الإعلام الفلسطيني.

وأضاف:" ما كشفته حلقة "قتل الأدلة" مساء أمس الجمعة 20 مايو 2023 ضمن برنامج ما خفي أعظم عبر قناة الجزيرة الفضائية يؤكد وجود تواطؤ وتستر على جرائم قتل الصحفيين بما يعطي الضوء الأخضر لمواصلة استهداف الإعلام الفلسطيني".

ولفت بيان منتدى الإعلاميين إلى أن محاولات الاحتلال التهرب والتلاعب في تحقيقات عمليات القتل والاغتيال بحق الصحفيين، تؤكد الحاجة الماسّة إلى فتح تحقيق دولي في جرائم قتل الصحفيين.

وأشار المنتدى إلى أن عدم محاسبة الاحتلال يطلق يد جنوده على ارتكاب مزيد من جرائم القتل والإعدام بحق الصحفيين ويمنحهم غطاءً وضوءًا أخضر لذلك، ويشجّع الاحتلال على استمرار التهرّب من المسؤولية.

وأدان المنتدى "تلكؤ نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتقاعسها عن القيام بواجبها تجاه الصحفيين"، معتبرا أن هذا انعكاس لكونها "نقابة غير منتخبة ولا تمثل كل الصحفيين الفلسطينيين".

وشدد على أن محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين تتطلب نقابة قوية قادرة على الدفاع عنهم، "وهذا يعزز الحاجة إلى إصلاح النقابة وإعادتها إلى أدوارها الوظيفية المهنية".

كما جدد التأكيد على أن الصحفيين ليسوا أرقامًا، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين العرب، إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية الصحفيين وتبنّي قضاياهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتحقيق العدالة.

وطالب بضمان الحماية الكاملة لفرسان الإعلام الفلسطيني بموجب القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان؛ بما يمكنهم من ممارسة عملهم المهني.

كما طالب السلطة الفلسطينية بتبنّي قضايا قتل وإعدام الصحفيين رسميًا، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن التباطؤ في ذلك يمنح الاحتلال وجنوده مزيدًا من الوقت والمبررات لقتل المزيد من الشهود.

وبلغ عدد شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية (55) صحفياً منذ عام 2000.

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