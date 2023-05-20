خريشة: شعبنا في الضفة يحتضن المقاومة ويشكل سنداً لمواجهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن شعبنا الفلسطيني في الضفة يحتضن المقاومة، ويشجعها على مواجهة الاحتلال.وقال خريشة إننا "نرفض أي لقاء تنسيقي مع الاحتلال الصهيوني، للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".وأشار خلال فعاليات الملتقى الوطني الفلسطيني، إلى وجود التفاف شعبي واسع مع وحدات المقاومة الفلسطينية في مناطق عدة بالضفة.وشدد على أن شعبنا الفلسطيني موحد في الشتات، من أجل الوصول إلى المبتغى المنشود، والمتمثل في تحقيق العودة إلى الأراضي المحتلة.