الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة



وأشاد الأمين العام بالدور الريادي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية لضمان نجاح القمة العربية، والذي من شأنه أن يعزز أواصر التضامن والتعاون في المنطقة ويعطي دفعة جديدة للجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة لمجمل القضايا والتحديات التي تواجهها.



كما عبر عن ثقته في أن رئاسة المملكة العربية السعودية للقمة العربية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة ستساهم في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجموعتين.





رام الله - دنيا الوطنعلى اثر نجاح القمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس الجمعة، بمدينة جدة، تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بخالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللمملكة العربية السعودية.