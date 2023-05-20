قيادي بالجهاد: الاشتباك مع الاحتلال مستمر بكل الأشكال حتى تحرير الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي أنور أبو طه، أن "الاشتباك مع الاحتلال مستمر بكل الأشكال، حتى بعد انتهاء معركة (ثأر الأحرار) باتفاق لوقف إطلاق النار".وقال أبو طه في تصريح صحفي اليوم السبت: "سنعزز مقاومتنا وقدراتنا ولنا جولات وجولات حتى تحرير فلسطين كل فلسطين؛ وليس في غزة وحدها، بل سيتحرك الفلسطينيون جميعاً والمسلمون في كل مكان".وشدد على وحدة الدم الفلسطيني والعربي والإسلامي في مواجهة المشروع الغربي والإسرائيلي، مؤكدا أن معركة "ثأر الأحرار" مستمرة حتى تحرير الأقصى.