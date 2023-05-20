شؤون فلسطينية

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب غرب جنين

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب غرب جنين
إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري جنوب غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فتى يبلغ من العمر (16 عاما) من قرية قفين في طولكرم، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى بشار سليمان طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق، واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للطواقم الطبية الفلسطينية.

وأضاف، أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للفتى طعمة، من قبل طواقم الهلال الأحمر، ونقله الى مستشفى ابن سينا في جنين، لتلقي العلاج.

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