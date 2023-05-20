شؤون فلسطينية

الحركي للمحامين: نستهجن محاولات منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها العام

الحركي للمحامين: نستهجن محاولات منع نقابة الصحفيين من عقد مؤتمرها العام
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب الحركي الفرعي للمحامين إقليمي شرق وغرب غزة "كتلة حركة فتح في نقابة المحامين الفلسطينيين" على "الحق في إجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يمثّل مطلب الكل النقابي الفلسطيني، ويضفي أجواء من ممارسة العمل النقابي، والحريات النقابية والدفاع عن النقابيين ويحقّق آمالهم وتطلعاتهم".

وقال خلال بيان له "إن العمل النقابي هو دفاع عن حقوق وآمال الجميع في مواجهة الاستهداف الكبير من الاحتلال، والعدوان المتواصل على الصحفيين ومؤسساتنا الصحفية الفلسطينية، خاصة وأن القرارات التي أعلنت عنها النقابة بمؤتمرها الاستثنائي تبرهن أن النقابة في مقدمة الأصوات المنادية بالحقوق والحريات والمشاركة السياسية وفق للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 ووفق الحقوق والحريات للشرعة الدولية لحقوق الانسان وبرتوكلاتها الملحقة".

وتابع "نستهجن محاولات منع الصحفيين من ممارسة حقهم الديمقراطي وفق قواعد قانونية منصوص عليها في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين وقد اطلع عليه المكتب الحركي للمحامين وقام بوضع ملاحظاته وفق القواعد الدستورية والقانونية؛ وهو نظام داخلي عصري، فيه نصوص قانونية عصرية، وليس نظاما سلطوياً خاضع لمصالح فئات أخرى غير مصالح الصحافة والصحفيي، مفاده ان حرية الصحافة مقدسة ومن واجب النقابة الدفاع عنها، وغرض النقابة الأول من النظام الداخلي وهو صيانة حقوق الصحفيين وتحسين اْحوالهم وتحديد واجباتهم".

ولفتت إلى أن "النظام الداخلي كفل بناء نقابة ديمقراطية، تختار قيادتها بالإنتخاب المباشر، كما أن النظام كفل مبدأ الانتخابات وتداول السلطة، وفيه تتم الانتخابات ونقاش التقارير والأنظمة التي تصدر عن النقابة.

ونؤكد أننا "كمحامين مطلعين على كافة الإجراءات التي قامت بها نقابة الصحفيين خطوة بخطوة وكانت تشكل لجان قانونية لمتابعة كافة الاجرءات، نعبر هنا عن استيائنا من اقدام كتلة حركة حماس بتقديم طلب غير مبرر ولا قانوني ولا يستند الى أي قاعدة قانونية او دستورية قامت النقابة بمخالفتها في اجراء انتخاباتها".

ولفت إلى أنه "من حق الصحفيين التمتع بنقابة قوية قادرة على حماية مصالحهم واجراء انتخاباتها بشكل ديمقراطي، لتتمتع بسلطات قانونية، قادرة فعلاً على تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها".

وختم "نشيد بدور النقابة الوطني واتباعها كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومنها تشكيل لجنة اشراف على انتخابات نقابة الصحفيين التي تستند على أساس نظامي سليم وفق النظام المعمول".

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