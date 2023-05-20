شؤون فلسطينية

الشرطة البحرية بغزة: نتابع أعمال البحث عن صياد فقدت آثاره صباح اليوم برفح

الشرطة البحرية بغزة: نتابع أعمال البحث عن صياد فقدت آثاره صباح اليوم برفح
الشرطة البحرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة البحرية بغزة، السبت، بأنها تتابع أعمال البحث عن صياد فقدت آثاره صباح اليوم بعد تصادم مركبه بزورق مصري قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن نقيب الصياديين الفلسطينيين، نزار عياش، إصابة صياد فلسطيني وفقدآن آخر في بحر رفح عقب دهسهم من مركب مصري في عرض بحر رفح.

وقال عياش في حديث خاص لـ"دنيا الوطن" إنه " تم تحويل الصياد محمد بكر للمشفى في رفح، وفقدان الصياد رامي عزات بكر عقب دهسهم مركبهم من قِبل مركب مصري، وإغراقهم في البحر"

وتابع نقيب الصيادين " تم العثور على الصياد محمد بكر ونقله للمشفى في حين ما زال الصياد الآخر مفقود حتى اللحظة".

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