هيئة المعابر تنشر إحصائية المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة حانون خلال الأسبوع الماضي (14-19 مايو 2023).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6774 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 13236 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6495 مواطناً و215 أجنبيا، و64 من فلسطينيي أراضي 48.وبينت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 13069 مواطناً، و106 أجنبيًا، و51 من فلسطينيي أراضي 48، و10 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو معبر حدودي يفصل بين القطاع وأراضي 48.