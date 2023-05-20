دولي

الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الأتراك في الخارج يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
توجه الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

ففي إسبانيا، بدأ الناخبون الأتراك الادلاء بأصواتهم صباح اليوم في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في مدريد، والقنصلية في برشلونة.

ويستمر تصويت الناخبين الأتراك في إسبانيا حتى 22 مايو/أيار الجاري، بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

كما توجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع في دول عديدة، بينها أذربيجان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، وكازاخستان.

وفي 14 أيار/ مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

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