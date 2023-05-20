إسرائيل تهدد: عودة سوريا للجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وجهت إسرائيل رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها.ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".ومنذ أسبوعين، قرر وزراء خارجية الدول العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.