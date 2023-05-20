الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير خالد نوابيت من رام الله

رام الله - دنيا الوطنجددت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري مدة ستة أشهر للأسير المريض خالد نوابيت من رام الله، علماً بأنه أمضى 8 سنوات في الأسر ومعتقل منذ نوفمبر الماضي.ويواجه الأسير الإداريّ خالد نوابيت (44 عامًا)، من بلدة برقا بمحافظة رام الله والبيرة، مشاكل حادة في القلب وسط تفاقم وضعه الصحي.وكان مقررا أن يخضع الأسير نوابيت لعملية جراحية "قلب مفتوح" قبل اعتقاله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم إثر تدهور صحته في اعتقال سابق لدى أجهزة أمن السلطة، إلا أنّ الاحتلال حرمه من استكمال علاجه، ومتابعة وضعه الصحيّ.ويعاني المعتقل نوابيت أوجاعا شديدة في الصدر، وضيقا في التنفس، ودوخة مستمرة، إضافة لمعاناته من أوجاع حادة في الأطراف والركبتين، ولا تقدم سلطات الاحتلال له سوى النقل إلى ما يسمى "عيادة سجن الرملة" لإجراء بعض الفحوص، ما يساهم في تفاقم وضعه الصحي، فهي بالنسبة للأسرى رحلة عذاب.يُذكر أنّ نوابيت أسير سابق، أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة 6 أشهر.