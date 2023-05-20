دولي

إعلام الاحتلال ينشر تكاليف صواريخ منظومة "العصا السحرية"

إعلام الاحتلال ينشر تكاليف صواريخ منظومة "العصا السحرية"
منظومة مقلاع داوود
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، السبت، تفاصيل جديدة حول تكاليف صواريخ منظومة العصا السحرية التي تم استخدامها للمرة الأولى خلال العدوان الأخير على قطاع غزة 9أيار/ مايو المنصرم.

ووفق الصحيفة، فإن "منظومة العصا السحرية التي سجلت أول اعتراضين تشغيليين الأسبوع الماضي خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب وأعدت خصيصا للتعامل مع مثل هذه التهديدات، تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد منها مليون دولار، ما يعني 17 ضعف سعر كل طائرة بدون طيار".

وذكرت أن "مثل طائرة شاهد 139 الإيرانية معرضة بالفعل للاعتراض بوسائل الحرب الإلكترونية الرخيصة، لكن سربًا واحدا من هذه الطائرات يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للمواقع الاستراتيجية في إسرائيل، كما شاهدنا في المملكة العربية السعودية وخاصة في أوكرانيا".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً ضد قطاع غزة، فجر الثلاثاء، 9 أيار/ مايو الجاري، اغتالت فيه ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة، مع زوجاتهم وأطفالهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء خلال العدوان، إلى 33 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، ومئات الإصابات، خلال أيام العدوان الخمسة.

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