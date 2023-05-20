السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بتعيين نائب له ومساعدين في مواقع القيادة.



ووفقًا لبيان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، فقد شملت التعيينات كل من، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة. وفق (روسيا اليوم)



بالإضافة إلى الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة.





رام الله - دنيا الوطن