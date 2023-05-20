لليوم الثامن.. جيش الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله.







وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق طويلة.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس أربعة مواطنين من القرية، التي تتعرض والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، تتمثل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وإحراق المحاصيل، وتخريب خطوط المياه.