دولي

أردوغان: لن ننظر بإيجابية لانضمام السويد إلى حلف ناتو

أردوغان: لن ننظر بإيجابية لانضمام السويد إلى حلف ناتو
الرئيس التركي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، آخر التطورات بشأن محادثات انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال أردوغان: إن بلاده لن تنظر بإيجابية إلى عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات المسلحة بأن تصول وتجول في شوارعها.

وحول إذا كانت تركيا مستعدة لدعم عضوية السويد في ناتو، أضاف أردوغان: "لسنا مستعدين للسويد في الوقت الحالي".

وأوضح الرئيس التركي أنه على السويد حل موضوع احتضان التنظيمات المسلحة على أراضيها، بحسب وكالة (الأناضول).

وقال إنه ينبغي للبلد العضو في (ناتو) أن يكون حازما في مكافحة التنظيمات المسلحة وألا يسمح أبدا لها بالتهجم على عضو آخر بالحلف.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى (ناتو) بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف "مكافحة الإرهاب".

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