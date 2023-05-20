الجزيرة تكشف تفاصيل جديدة في قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة

كشفت قناة (الجزيرة) القطرية، مساء الجمعة، من خلال برنامجها (ما خفي أعظم) تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وآخر ما توصلت إليه التحقيقات بشأنها.



ووفق ما أورده البرنامج، فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً في مكتب وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس اعترف لمسؤولين أميركيين أن الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة أطلقها جندي إسرائيلي.



وقال مصدر اطلع على هذا الاعتراف للبرنامج إن المسؤول الإسرائيلي قال إن قتل شيرين كان خطأ لكنه أصر على أن إسرائيل لن تعلن أو تعترف بذلك رسميا.



وفي السياق، حصل البرنامج على وثائق من تحقيقات إسرائيلية في قضايا قتل صحفيين في الأراضي الفلسطينية كشفت حجم التلاعب الإسرائيلي في التحقيقات والتهرب من المسؤولية والعقاب.



كما وأكد كريس كوب سميث، المحقق البريطاني الخاص في قضية الصحفي جيمس ميلر، خلال حديثه للبرنامج أن الطلقة التي أصابت شيرين كانت "متعمدة ولم تكن عشوائية".



وتحدث المحقق البريطاني عن تقصير تام في التحقيق والاعتراف بالمسؤولية من جانب الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية. وشكك سميث في أن تتم محاسبة الشخص الذي أطلق النار على شيرين.





رام الله - دنيا الوطن