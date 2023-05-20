لازاريني: أونروا بحاجة 1.4 مليار دولار لتقديم خدماتها

رام الله - دنيا الوطندعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بشكل عاجل الدول العربية الغنية منها إلى إعادة دعمها المالي أو زيادته في الوقت الذي تكافح فيه الوكالة من أجل الوفاء بولايتها وتقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين.وقال خلال كلمة له في قمة جامعة الدول العربية: "إن دعم لاجئي فلسطين هو التزام جماعي، ويشمل ذلك الدول العربية، لقد قلل الشركاء القدامى من تمويلهم في السنوات القليلة الماضية، مما أثر بشكل كبير على قدرتنا على الحفاظ على خدمات ذات جودة عالية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بينما تواجه البلدان التي تستضيف لاجئي فلسطين تحدياتها السياسية والمالية الحادة، فإنني هنا أدعو المانحين العرب إلى دعم (أونروا) وأن يكونوا من بين شركائنا المقربين".وأضاف: "كانت الدول العربية من بين مؤسسي أونروا وأشد الداعمين لحقوق لاجئي فلسطين، واليوم، بينما تواجه الأونروا خطر الانهيار، أسمع تصريحات من المنطقة داعمة للفلسطينيين وادعو إلى توسيع نطاقها لتشمل اللاجئين أيضا من خلال أونروا".واختتم لازاريني حديثه قائلاً: "مع إن أونروا هي من أكبر وكالات الأمم المتحدة في العالم، فإننا نعيش الكفاف في نهاية كل شهر، غالبًا ما نكون غير متأكدين مما إذا بإمكاننا دفع رواتب لموظفينا البالغ عددهم 30.000 تقريبًا".