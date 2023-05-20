الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ستة مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء واحتجزت مركباتهم في مسافر يطا جنوب الخليل.وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من إسلام عيسى ربعي، ومحمد زياد أبو حميد، وعلي عيسى علي ربعي.كما واعتقلت قوات الاحتلال، الأشقاء مالك والياس وإسلام أحمد ربعي، وهم من مجموعة "صقور الجنوب للدفع الرباعي"، واحتجزت مركباتهم في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، أثناء قيامهم بمسار سياحي في تلك المنطقة.