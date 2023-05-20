شؤون فلسطينية

تطورات طقس فلسطين حتى منتصف الأسبوع

تطورات طقس فلسطين حتى منتصف الأسبوع
طقس فلسطين- ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً بشكل عام ربيعيا لطيفا ومعتدل نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة على معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، يكون الجو حار نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائم جزئي إلى صاف حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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