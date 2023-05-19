شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يوضح حقيقة تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش إلى غزة

الإعلامي الحكومي يوضح حقيقة تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش إلى غزة
ميناء غزة (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، الأنباء المتداولة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش المصري، إلى ميناء غزة، مؤكداً عدم صحة تلك الأنباء بعد التواصل مع الجهات الرسمية في مصر.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "تداولت بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة، وقد ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل".

وأضاف: "نوضح للجميع وبعد التواصل رسميا مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقا".

وطالب "وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ونحذر من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي"، بحسب البيان.

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