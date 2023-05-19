قطع الاتصالات.. تزايد حدة الخلافات بين بن غفير وسموتريتش

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن الاتصالات بين وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلائيل سموتريتش، قطعت على خلفية مطالبة بن غفير بزيادة الميزانية الخاصة بوزارة النقب والجليل.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، رسالة بن غفير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أخبرتك من البداية أن سموتريتش سوف يسبب المشاكل لي عندما عينته وزيراً للمالية".وفي وقت سابق، قال موقع (واي نت) الإسرائيلي، إن مقربين من نتيناهو وجهوا اتهامات لبن غفير بمحاولة السعي لتفكيك الائتلاف الحكومي الحالي من خلال الخطوات التي يقدمون عليها.ونقل الموقع عن مصادر قولها، إنه "في حال استمر بن غفير وأعضاء حزبه بالتصرف بالطريقة التي يتصرفون بها بعد غيابهم اليوم لمرة جديدة عن التصويت على مشاريع قوانين لصالح الائتلاف الحكومي في كنيست، فإنه من الأفضل تفكيك الائتلاف والذهاب لانتخابات جديدة وليسقط الجمهور من كان السبب في ذلك (بالإشارة لبن غفير)".وأرجع حزب بن غفير، تغيبه عن التصويت في جلسة (كنيست)، لأسباب تتعلق بالميزانية الجديدة وعدم تخصيص أموال أكثر لهم كما هو متفق خلال اتفاقيات الائتلاف الحكومي، متهمين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتجاهلهم.