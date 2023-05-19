شؤون فلسطينية

فريق فلسطين الطلابي يحصل على مراكز متقدمة في معرض آيسيف بالولايات المتحدة

فريق فلسطين الطلابي يحصل على مراكز متقدمة في معرض آيسيف بالولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
حصل الفريق الطلابي الفلسطيني المشارك في معرض آيسيف ISEF للعلوم والتكنولوجيا والمُنعقد في ولاية تكساس الأمريكية على مراكز متقدمة، بمشاركة 1900 طالب/ ة من 78 دولة من مختلف بلدان العالم.

وضمن الجوائز الكبرى ISEF GRAND AWARDS CEREMONY حصل مشروع الطالبة إسراء شوابكة من مدرسة بنات الفوار الثانوية في مديرية جنوب الخليل على المركز الثالث عالمياً في مجال الهندسة الحيوية، وحل في المركز الثالث عالمياً في مجال العلوم السلوكية، مشروع الطالبين أنس أبو أعمر وأيهم خليف من مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية في تربية بيت لحم، كما حصل الفريق الفلسطيني على المركز الرابع عالمياً، في مجال الأنظمة المبرمجة، من خلال مشروع الطالبة مسك عبد السلام من مدرسة طلائع الأمل الثانوية المختلطة في مديرية نابلس، حيث تم الإعلان عن فوز هذه المشاريع الثلاثة بالجوائز الكبرى في الحفل الختامي للمعرض.

في سياق ذي صلة؛ حصلت الطالبة؛ مسك عبد السلام على الجائزة الخاصة الثانية من مؤسسة موهبة، فيما حصلت الطالبة إسراء شوابكة على جائزة خاصة من مؤسسةINCOSE.

وفي هذا الإطار؛ أكد وزير التربية مروان عورتاني أن هذه الإنجازات التي يسجلها طلبتنا في المحافل الدولية تبرهن على إرادة صلبة وإصرار على التعلم والإبداع، وإعلاء اسم فلسطين رغم التحديات والمعيقات الراهنة، مثمناً جهود القائمين كافة على هذا الحدث العلمي السنوي، خاصاً بالذكر الإدارة العامة للمصادر والتقنيات ولكل من يتابع مسيرة التميز العلمي، مقدماً تهانيه لجميع الطلبة والوفد المرافق على هذا الإنجاز النوعي، معبراً عن شكره لكل الأطراف والجهات والقائمين على رعاية وتعليم طلبة المدارس الإبداع والتميز.

وضم الوفد المشارك؛ منسق معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، منسق ISEF في فلسطين محمد وريدات، ومديرة العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، و د. أمجد شحادة كمحكم مشاريع، والمشرفة م.عبير موسى من قسم التقنيات والمصادر التربوية في مديرية بيت لحم.


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