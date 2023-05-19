شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة سطو على صاحب محل للصرافة في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة سطو على صاحب محل للصرافة في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت المباحث العامة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ملابسات جريمة سطو طالت صاحب محل للصرافة في مدينة الخليل وألقت القبض على المشتبه فيهم.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، أن "صاحب محل للصرافة قد تعرض بداية العام الحالي لعملية سطو وذلك عندما قام مجموعة من الأشخاص باعتراض طريقه صباحاً أثناء توجهه لمحله وقاموا بالإعتداء عليه تحت تهديد السلاح وتمكنوا من سلب مبلغ 70 ألف شيقل والفرار من المكان، على الفور باشرت المباحث العامة في حينه إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة المشتبه فيهم".

وتابع ارزيقات أن "معلومات تلقتها الشرطة تعلقت باختباء المشتبه فيهم داخل منزل بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان وتمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص منهم".

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليهم لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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