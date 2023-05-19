غزة: الداخلية تحبط تهريب 30 ألف حبة مخدرة عبر عبوات "ثلج الأفراح"



وبيّن العميد القدرة أنه تم ضبط مبلغ مالي بقيمة 8050 شيكل، والتحفظ على 3 أجهزة خلوية استخدمت في عملية التهريب، لافتاً إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.



وشدد العميد القدرة على إصرار ومضي شرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة وضبط عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والوقوف سداً منيعاً ضد كل من يحاول الإتجار أو الترويج بالمواد المخدرة.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن تمكنها فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة من نوع روتانا "كبتاجون"، مخفية داخل عبوات "ثلج الأفراح" قُبيل محاولة إدخالها وتهريبها إلى قطاع غزة.وفي التفاصيل، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أحمد القدرة: "أنه وفي إطار جهود إدارته في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، تمكنت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بمكافحة المخدرات من ضبط الكمية المذكورة داخل شحنة عبوات من ثلج الأفراح".وأضاف العميد القدرة أنه خلال تتبع حركة شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع بالاشتراك مع الهيئة العامة للمعابر والحدود، تم الاشتباه بإحدى الشاحنات، حيث جرى تفتيشها بشكل دقيق، وفق ما جاء على موقع الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.وأوضح العميد القدرة أنه "تم البدء الفوري باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، وصولاً إلى تمكن دائرة التحري المركزي بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم، والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 5 مشتبهين متورطين في القضية".