الهندي: خرجنا من المعركة الأخيرة أكثر ترابطاً ووحدة ولا مجال للتشكيك والمزايدات

رام الله - دنيا الوطنقال محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي إن "سرايا القدس تصدت بكل قوة وأخذت على عاتقها واجب المواجهة والرد ليس لأيام وإنما لأسابيع".وأضاف الهندي خلال كلمته في مهرجان "ثأر الأحرار" والذي تقيمه حركة الجهاد، اليوم الجمعة،، أن "الاحتلال حاول أن يكسر وحدة شعبنا ومقاومتنا، كل إعلامه وكل قادته قالوا ذلك، كما حاول تهديد حماس ليبث رسالة فرقة بين شعبنا وفصائلنا ولكن بالوحدة أفشلنا هذه التهديدات وهذه الأهداف".وأكد على أنه "بالوحدة الوطنية سنحقق مزيد من الانجازات، لذلك نحن نتمسك بالوحدة وندعو لها وخرجنا من هذه المعركة أكثر ترابط وأكثر وحدة وأكثر تفاهم".وشدد الهندي أنه "لا مجال للتشكيك ولا مجال للمزيدات، فهذا هو الشعب الفلسطيني موحدا بكل فصائله ومقاومته وهذه هي سرايا القدس".وأشار إلى أن "الاحتلال لا يستطيع مواجهة غزة، ومنذ اليوم الأول بعث يستجدي وقف اطلاق النار"، مشدداً على أن "هذه المعركة سنبني عليها جولات قادمة وانتصار بإذن الله".وقال الهندي "صواريخ الاحتلال حولت هؤلاء الأبطال من قادة في سرايا القدس إلى رموز وطنية بطلة يفخر بها الشعب الفلسطيني بكل فصائله، وكان يسعى من وراء هذه الجريمة الغادرة لاستعادة الردع المفقود".وتابع:ة "قد يتساءل البعض ما هو الضمان لاتفاق وقف اطلاق النار؟ ونقول بوضوح إن الكيان الصهيوني لا يقيم اعتبارا لاتفاق ولا لوثيقه، ولا تقيم اعتبارا لأي جهة كانت، الضمان هو وحدتنا وقوتنا التي تمنع العدو من تحقيق أي إنجازات".