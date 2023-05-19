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الرئيس السوري: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة

الرئيس السوري: العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن العمل العربي المشترك بحاجة إلى سياسة موحدة وآليات واضحة، ومبادئ ثابتة نحولها لاحقاً الى خطط تنفيذية، وعندها سننتقل من ردة الفعل إلى سباق الأحداث.

وأكد الأسد، خلال كلمته أمام قمة الجامعة العربية الـ 32 في جدة، اليوم الجمعة، أن "الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي- العربي، والعربي والإقليمي والدولي، والذي توج بهذه القمة التي نتمنى أن تشكل بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن بيننا لتحقيق السلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار".

وتابع الأسد أن "المصالحات التي حصلت فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بدون تدخل أجنبي، وأنه على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية".

كما شدد الرئيس السوري على أن دور الجامعة العربية هو مناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرط تطوير منظومة عملها.

وتطرق الأسد في كلمته إلى "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المنبوذ عربياً بحق الشعب الفلسطيني المقاوم".

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