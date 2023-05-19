عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان ورفضاً لمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة.ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد أن أقام عشرات المواطنين خطبة وصلاة الجمعة على مشارف الجبل.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة مواطنين نتيجة استنشاق الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح.واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفادت جمعية الإغاثة الطبية أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت دجن.وامتدت المواجهات إلى قرية قريوت جنوب نابلس، حيث هاجم عشرات المستوطنين القرية بحماية قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات بعد تصدي الشبان لهم.وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.