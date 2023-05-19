شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: السلام الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

العاهل الأردني: السلام الشامل لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
العاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن "القضية الفلسطينية لا تزال محور اهتمامنا، ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي لن يتحقق إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين".

وأضاف في كلمة أمام القمة العربية الـ32 في جدة، اليوم الجمعة: "لا يمكن للسلام والأمن أن يتحققا مع استمرار بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق حل الدولتين، الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، فالبديل عن ذلك سيضع المنطقة بأكملها على طريق الصراع المستمر".

وتابع: "وليس هناك أهم بالنسبة لنّا من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، المدينة المقدسة التي نكرّس كل إمكاناتنا من أجل حمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وانطلقت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ظهر اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير".

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