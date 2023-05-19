إعلام إسرائيلي: التأهب الأمني بالقدس يتناقض مع تصريحات نتنياهو بالانتصار





وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً ضد قطاع غزة، فجر الثلاثاء، 9 أيار/ مايو الجاري، اغتالت فيه ثلاثة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي بغزة، مع زوجاتهم وأطفالهم.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء خلال العدوان، إلى 33 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، ومئات الإصابات، خلال أيام العدوان الخمسة.





وقال جيش الاحتلال، إنه رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي كافة بما فيها القبة الحديدية، ومقلاع داود، خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعم بأن جيشه "وجّه ضربات فادحة لغزة" خلال عدوانه الأخير على القطاع.وقال نتنياهو خلال تصريحات صحفية: "أعتقد أن الرسالة لم تصلهم فحسب، بل وصلت أيضًا لجهات أخرى في المنطقة، بعدما شهدوا قدراتنا" وفق تعبيره.وأكمل "لو كانت هناك حاجة لتجديد عملية الردع فسنقوم بذلك، لقد قمنا بتغيير المعادلة" وفق ادعائه.