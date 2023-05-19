شؤون فلسطينية

الخارجية الأمريكية تدين الهتافات العنصرية خلال مسيرة الأعلام بالقدس

الخارجية الأمريكية تدين الهتافات العنصرية خلال مسيرة الأعلام بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت، وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، الهتافات العنصرية، ضد العرب، التي أطلقها المستوطنون خلال مسيرة الأعلام السنوية لقوى اليمين الإسرائيلي في القدس.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عبر موقع (تويتر): "تُعارض الولايات المتحدة بشكل قاطِع أي لُغة عنصرية بأي شكل من الأشكال. ندين الهِتافات التي تَدعو للكراهية، مثل (الموت للعرب) خلال مسيرات في القدس".

وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال أو الخطابات الاستفزازية التي تؤجج التوترات.

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