الخارجية الأمريكية تدين الهتافات العنصرية خلال مسيرة الأعلام بالقدس



وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عبر موقع (تويتر): "تُعارض الولايات المتحدة بشكل قاطِع أي لُغة عنصرية بأي شكل من الأشكال. ندين الهِتافات التي تَدعو للكراهية، مثل (الموت للعرب) خلال مسيرات في القدس".



وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال أو الخطابات الاستفزازية التي تؤجج التوترات.





رام الله - دنيا الوطنأدانت، وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، الهتافات العنصرية، ضد العرب، التي أطلقها المستوطنون خلال مسيرة الأعلام السنوية لقوى اليمين الإسرائيلي في القدس.