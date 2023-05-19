الاحتلال يقتطع تسعة ملايين شيكل من أموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، الجمعة، أن هيئة تنفيذ الأحكام في دولة الاحتلال، احتجزت أكثر من تسعة ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، لصالح عائلات قتلى إسرائيليين.وأضافت القناة، أن عائلات القتلى، فتحت قضايا تنفيذية ضد السلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يتم احتجاز المزيد من الأموال في الفترة المقبلة.وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نحو مليار دولار من أموال المقاصة، خلال السنوات الثلاثة الماضية، تحت ذرائع مختلفة.وقال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في تصريحات صحفية سابقة، إن الارتفاع المطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، يَحول دون وضع موازنة أساس (عادية)، ويفرض اعتماد موازنة طوارئ لهذا العام، محذرا من أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية.