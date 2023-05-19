شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة ومعتدلة

حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة ومعتدلة
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا نسبيا خلال ساعات الليل، حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حار نسبيا إلى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبي غربية معتدلة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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